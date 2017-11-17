Северная столица подверглась массированной атаке телефонных хулиганов

Петербург захлестнула новая волна эвакуаций в связи с анонимными сообщениями о минировании школ, вузов и
торгово-развлекательных комплексов.
Утро началось с массовых звонков о ложном минировании школ и торгово-развлекательных центров. Занятия пришлось прервать в десятках учреждений во всех районах города. Посетители, по меньшей мере, семи ТРК также вынуждены были выйти на улицу.
Взрывное устройство, по словам очевидцев, искали и в Академии художеств, и в Академии народного хозяйства на Васильевском острове.
Больше всего от телефонных террористов пострадали в Приморском, Московском, Красногвардейском, Калининском, Красносельском и Центральном районах. В ГУ МВД рассказали о проведении проверки по фактам сообщений о бесхозных предметах в ряде школ города, передает ТАСС.
Осенью атаки телефонных террористов на Петербург случаются с завидной регулярностью: минимум раз в месяц. Только за октябрь угрозы взрывов выгнали на улицы больше миллиона человек. Взрывчатку не обнаружили ни в одном случае. По словам оперативников, в ФСБ знают имена четырех исполнителей: все они находятся за границей.
Взрывное устройство, по словам очевидцев, искали и в Академии художеств, и в Академии народного хозяйства на Васильевском острове.
Больше всего от телефонных террористов пострадали в Приморском, Московском, Красногвардейском, Калининском, Красносельском и Центральном районах. В ГУ МВД рассказали о проведении проверки по фактам сообщений о бесхозных предметах в ряде школ города, передает ТАСС.
Осенью атаки телефонных террористов на Петербург случаются с завидной регулярностью: минимум раз в месяц. Только за октябрь угрозы взрывов выгнали на улицы больше миллиона человек. Взрывчатку не обнаружили ни в одном случае. По словам оперативников, в ФСБ знают имена четырех исполнителей: все они находятся за границей.
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