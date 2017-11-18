Блестящие импортные и неказистые садовые: в каких яблоках больше витаминов

Раньше садоводы страны искренне радовались каждому новому урожаю яблок, гордились, когда удался белый налив или Семеренко, старались сохранить подольше особые зимние сорта. Теперь же круглый год в магазинах продаются фрукты, которым очень далеко до сородичей из нашего детства, но зато они есть и в феврале, и в мае.
Многие задаются вопросом: есть ли в зимних яблоках, особенно импортных, польза? Также бытует мнение, что есть их с сердцевиной и косточками вредно. Этот страх основывается на том, что в яблочных семенах содержится амигдалин, способный при разжевывании превращаться в синильную кислоту, а это яд. Но в случае с яблоками никакой реальной опасности нет, их действительно можно есть вместе с косточками. И аппендицита бояться не надо. Вопреки слухам, пленки от яблока не накапливаются в червеобразном отростке и не могут вызывать воспаление.
Селекционеры решительно отвергают популярный стереотип о том, что неказистое на вид яблочко с червоточинами и пятнышками лучше, потому что якобы натуральнее. Это — миф. Современные технологии хоть и предусматривают химобработку, но при соблюдении
норм опасности не несут.
Многие уверены, что с фруктов нужно обязательно счищать кожуру, так как в ней скапливается всякая гадость. На самом деле полезные вещества есть и в шкурке, и в мякоти. Тут не только витамин С, но и калий, биофлавоноиды, которые помогают лучше усваиваться витаминам и делают стенки сосудов эластичными. Не лишена смысла знаменитая английская пословица «Съедай одно яблоко в день и забудь про докторов». Одного, правда, маловато, лучше три-четыре.
Принципиальных отличий в пользе между яблоками разных цветов и сезонов практически нет. Единственное достоинство поздних фруктов в том, что в них накапливается больше аскорбиновой кислоты и клетчатки за счет более толстой кожуры.
Лабораторный анализ позволил сравнить несколько образцов яблок отечественных и импортных. О том, какие в них содержатся витамины и остаются ли фрукты полезными на протяжении долгой русской зимы, смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
Селекционеры решительно отвергают популярный стереотип о том, что неказистое на вид яблочко с червоточинами и пятнышками лучше, потому что якобы натуральнее. Это — миф. Современные технологии хоть и предусматривают химобработку, но при соблюдении
норм опасности не несут.
Многие уверены, что с фруктов нужно обязательно счищать кожуру, так как в ней скапливается всякая гадость. На самом деле полезные вещества есть и в шкурке, и в мякоти. Тут не только витамин С, но и калий, биофлавоноиды, которые помогают лучше усваиваться витаминам и делают стенки сосудов эластичными. Не лишена смысла знаменитая английская пословица «Съедай одно яблоко в день и забудь про докторов». Одного, правда, маловато, лучше три-четыре.
Принципиальных отличий в пользе между яблоками разных цветов и сезонов практически нет. Единственное достоинство поздних фруктов в том, что в них накапливается больше аскорбиновой кислоты и клетчатки за счет более толстой кожуры.
Лабораторный анализ позволил сравнить несколько образцов яблок отечественных и импортных. О том, какие в них содержатся витамины и остаются ли фрукты полезными на протяжении долгой русской зимы, смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
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