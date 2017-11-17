Серена Уильямс устроила грандиозную свадьбу в стиле «Красавицы и чудовища»

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс вышла замуж. Пышную свадьбу сыграли в Новом Орлеане в Центре современного искусства.
Журналистов на торжества не пустили. А эксклюзивные права на фотосъемку на мероприятии получил журнал Vogue. Поэтому снимков молодоженов — мужем Серены стал бизнесмен Алексис Оганян — пока нигде нет.
Зато навалом кадров гостей, которых папарацци ловили на подступах к месту бракосочетания. Среди приглашенных сплошь звезды: Бейонсе, Джей Зи, Ева Лонгория, Ким Кардашьян. Праздничная вечеринка, по слухам, прошла в стиле «Красавицы и чудовища». Расходы на организацию праздника заметно превысили миллион долларов.
Кстати, в день свадьбы стало известно о большой краже в доме сестры Серены Винус Уильямс. Из особняка в Палм-Бич-Гарденс воры вынесли денег и драгоценностей на 400 тысяч долларов. История приключилась еще в сентябре, когда Винус выступала на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке.
Зато навалом кадров гостей, которых папарацци ловили на подступах к месту бракосочетания. Среди приглашенных сплошь звезды: Бейонсе, Джей Зи, Ева Лонгория, Ким Кардашьян. Праздничная вечеринка, по слухам, прошла в стиле «Красавицы и чудовища». Расходы на организацию праздника заметно превысили миллион долларов.
Кстати, в день свадьбы стало известно о большой краже в доме сестры Серены Винус Уильямс. Из особняка в Палм-Бич-Гарденс воры вынесли денег и драгоценностей на 400 тысяч долларов. История приключилась еще в сентябре, когда Винус выступала на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке.
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