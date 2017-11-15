Серена Уильямс выходит замуж на тайной церемонии

Многократная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс выходит замуж за отца своей новорожденной дочери, миллиардера армянского происхождения Алексиса Оганяна.
Личная жизнь одной из самых успешных теннисисток в истории была не менее насыщенной, чем спортивная. Перед младшей Уильямс не устояли рэперы Дрейк и Коммон, игроки в американский футбол Кишон Джонсон и Лавар Аррингтон, кинорежиссер Бретт Рэтнер, французский тренер Патрик Муратоглу, ради нее оставивший семью, а также болгарский теннисист Григор Димитров. После того как болгарин ушел от нее к Марии Шараповой, Уильямс публично назвала его «мужчиной с черным сердцем».
Но финальный матч за сердце Серены выиграл американец армянского происхождения Алексис Оганян — сооснователь популярного новостного сайта Reddit, страстной поклонницей которого оказалась Серена. Именно на этом ресурсе в декабре 2016 года они объявили о своей помолвке.
Как узнали журналисты, свадьба пройдет 16 ноября в Новом Орлеане, но где именно, секрет даже для гостей. Утром в день церемонии за ними пришлют лимузины, на которых доставят к месту торжества. В списке приглашенных — около 250 человек, большая часть которых — знаменитости: сестра Серены Винус, Крис Дженнер, Бейонсе, Сиара, Меган Маркл и многие другие.
Сама Уильямс успела в рекордные сроки привести себя в форму после родов: их с Оганяном дочери Алексис Олимпии всего 11 недель.
Уильямс так торопится со свадьбой, чтобы скорее завершить все личные дела и вернуться на корт: она уже приступила к тренировкам и планирует в январе участвовать в Australian Open. В прошлом году, уже будучи беременной, она выиграла этот турнир, победив в финале свою старшую сестру.
Но финальный матч за сердце Серены выиграл американец армянского происхождения Алексис Оганян — сооснователь популярного новостного сайта Reddit, страстной поклонницей которого оказалась Серена. Именно на этом ресурсе в декабре 2016 года они объявили о своей помолвке.
Как узнали журналисты, свадьба пройдет 16 ноября в Новом Орлеане, но где именно, секрет даже для гостей. Утром в день церемонии за ними пришлют лимузины, на которых доставят к месту торжества. В списке приглашенных — около 250 человек, большая часть которых — знаменитости: сестра Серены Винус, Крис Дженнер, Бейонсе, Сиара, Меган Маркл и многие другие.
Сама Уильямс успела в рекордные сроки привести себя в форму после родов: их с Оганяном дочери Алексис Олимпии всего 11 недель.
Уильямс так торопится со свадьбой, чтобы скорее завершить все личные дела и вернуться на корт: она уже приступила к тренировкам и планирует в январе участвовать в Australian Open. В прошлом году, уже будучи беременной, она выиграла этот турнир, победив в финале свою старшую сестру.
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