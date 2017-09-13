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  • 13.09, 18:54

    Серена Уильямс впервые показала своего ребенка

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    • Фото: serenawilliams / instagram.com
    Серена Уильямс впервые показала своего ребенка

    Серена Уильямс впервые показала своего ребенка

    Серена Уильямс впервые показала своего ребенка
  • Фото: serenawilliams / instagram.com

    • 38-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс опубликовала первое фото с новорожденной дочкой.

    Прославленная теннисистка сообщила, что девочку решили назвать Алексис Олимпия Оганян-младшая. Поклонники поспешили поздравить знаменитую маму с прибавлением в семействе.



    Напомним, 1 сентября СМИ сообщили, что Серена Уильямс стала матерью. Девочка весом 3 килограмма 100 граммов появилась на свет в больнице Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. 35-летняя теннисистка стала матерью в первый раз.

    Ранее представители бывшей первой ракетки мира говорили, что на корт она вернется в 2018 году.

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