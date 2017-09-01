СМИ: Серена Уильямс стала мамой

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс родила дочку.
Как сообщает NY Daily News, Серена Уильямс стала матерью. Сегодня в одной из клиник Флориды она родила девочку весом чуть более трех килограммов.
По сведениям журналистов, и мама, и дочь чувствуют себя отлично.
Напомним, о том, что Серена Уильямс и американский интернет-предприниматель Алексис Оганян ждут появления первенца, стало известно в апреле. А летом Серена Уильямс удивила фанатов откровенной фотосессией, снявшись без одежды для обложки журнала Vanity Fair.
Представители бывшей первой ракетки мира заявляли, что на корт она планирует вернуться в 2018 году. Серена Уильямс в одиночном разряде завоевала 23 титула на турнирах Большого шлема.
По сведениям журналистов, и мама, и дочь чувствуют себя отлично.
Напомним, о том, что Серена Уильямс и американский интернет-предприниматель Алексис Оганян ждут появления первенца, стало известно в апреле. А летом Серена Уильямс удивила фанатов откровенной фотосессией, снявшись без одежды для обложки журнала Vanity Fair.
Представители бывшей первой ракетки мира заявляли, что на корт она планирует вернуться в 2018 году. Серена Уильямс в одиночном разряде завоевала 23 титула на турнирах Большого шлема.
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