Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Заявивший о «пьяном» мальчике медик отстранен от должности

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    Заявивший о «пьяном» мальчике медик отстранен от должности

    Заявивший о «пьяном» мальчике медик отстранен от должности

    Заявивший о «пьяном» мальчике медик отстранен от должности

    Суд удовлетворил ходатайство об отстранении от должности врача Михаила Клейменова, который нашел алкоголь в крови погибшего в резонансном ДТП ребенка.

    С соответствующей просьбой в суд решило обратиться следствие.

    При этом, как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в случае с Клейменовым речь идет о единичном факте, а не о систематических нарушениях при отборе образцов крови.

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    Отметим, что в настоящее время уже бывший сотрудник судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов обвиняется в халатности. Именно он проводил экспертизу после гибели мальчика в ДТП в подмосковной Балашихе и сделал вывод о том, что ребенок в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

    Однако позднее выяснилось, что мальчик был трезв, а обнаруженный при химическом исследовании его крови этиловый спирт возник посмертно. Дело в том, что Клейменов ненадлежащим образом произвел изъятие крови ребенка.

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    Сбившую насмерть ребенка в Балашихе отправили в колонию-поселение
    Напомним, резонансное ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. А 15 ноября суд признал женщину виновной и приговорил ее к трем годам колонии-поселения. Кроме того, Алисова должна будет выплатить родителям погибшего ребенка 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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