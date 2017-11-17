Заявивший о «пьяном» мальчике медик отстранен от должности

Суд удовлетворил ходатайство об отстранении от должности врача Михаила Клейменова, который нашел алкоголь в крови погибшего в резонансном ДТП ребенка.
С соответствующей просьбой в суд решило обратиться следствие.
При этом, как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в случае с Клейменовым речь идет о единичном факте, а не о систематических нарушениях при отборе образцов крови.
Отметим, что в настоящее время уже бывший сотрудник судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов обвиняется в халатности. Именно он проводил экспертизу после гибели мальчика в ДТП в подмосковной Балашихе и сделал вывод о том, что ребенок в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Однако позднее выяснилось, что мальчик был трезв, а обнаруженный при химическом исследовании его крови этиловый спирт возник посмертно. Дело в том, что Клейменов ненадлежащим образом произвел изъятие крови ребенка.
Напомним, резонансное ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. А 15 ноября суд признал женщину виновной и приговорил ее к трем годам колонии-поселения. Кроме того, Алисова должна будет выплатить родителям погибшего ребенка 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
При этом, как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в случае с Клейменовым речь идет о единичном факте, а не о систематических нарушениях при отборе образцов крови.
Отметим, что в настоящее время уже бывший сотрудник судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов обвиняется в халатности. Именно он проводил экспертизу после гибели мальчика в ДТП в подмосковной Балашихе и сделал вывод о том, что ребенок в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Однако позднее выяснилось, что мальчик был трезв, а обнаруженный при химическом исследовании его крови этиловый спирт возник посмертно. Дело в том, что Клейменов ненадлежащим образом произвел изъятие крови ребенка.
Напомним, резонансное ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. А 15 ноября суд признал женщину виновной и приговорил ее к трем годам колонии-поселения. Кроме того, Алисова должна будет выплатить родителям погибшего ребенка 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Комментарии