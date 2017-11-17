Кадыров пригласил россиян отметить Новый год в Чечне вместо Европы

Глава Чечни призвал всех россиян не ездить на Новый год в Европу, а «познавать своими глазами» красоту родной страны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пригласил всех россиян провести новогодние каникулы на родине. По словам Кадырова, отдыхать в Европе сейчас небезопасно.



Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Сейчас в Европе время неспокойное, периодически происходят теракты. Граждане России должны думать о своей безопасности и безопасности своих родных».



Кадыров считает, что отдыхать в России будет безопаснее, так как правоохранители «днем и ночью работают, чтобы защитить своих граждан». Глава Чечни напомнил, что в России, а особенно в его республике, есть много красивых мест, которые стоит посетить.



Рамзан Кадыров: «Отмечайте Новый год в своей стране, где очень много красивых мест — Северный Кавказ, Байкал, Карелия, Алтай, Сочи и многие другие. Приезжайте к нам, в Чечню, посетите курорт „Серноводск-Кавказский“, турбазы „Нихалоевские водопады“, „Кезеной-Ам“. Красоту нашей страны нужно видеть и познавать своими глазами».



По словам Кадырова, путешествия по родной стране повышают «духовную культуру общества».



Рамзан Кадыров: «Конечно, нужно познавать и другой мир и не закрываться стеной. Но кому-то ближе Елисейские поля, а я люблю российские поля и Кавказские горы».



