Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    МИД предупредил россиян об угрозе терактов на Новый год в Европе и США

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    • Фото: Reuters © 2017, Jacky Naegelen
    МИД предупредил россиян об угрозе терактов на Новый год в Европе и США

    МИД предупредил россиян об угрозе терактов на Новый год в Европе и США

    МИД предупредил россиян об угрозе терактов на Новый год в Европе и США
  • Фото: Reuters © 2017, Jacky Naegelen

    • В твиттер-аккаунте МИД РФ, посвященном кризисным ситуациям за рубежом, появилось предупреждение для россиян, которые собрались праздновать Новый год в Европе и США.

    Ситуационно-кризисный центр МИД РФ предупредил россиян о повышенной вероятности совершения терактов в крупных городах в Европе и США в период рождественских и новогодних праздников.

    Из сообщения департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ: «Европа, США — повышенная вероятность совершения терактов в крупных городах в период новогодних праздников 20.12 — 20.01».



    О «небезопасной Европе» в своем Telegram писал сегодня и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал соотечественников провести новогодние каникулы в России и «познавать своими глазами» красоту родной страны. «Отмечайте Новый год в своей стране, где очень много красивых мест — Северный Кавказ, Байкал, Карелия, Алтай, Сочи и многие другие. Приезжайте к нам, в Чечню, посетите курорт „Серноводск-Кавказский“, турбазы „Нихалоевские водопады“, „Кезеной-Ам“», — написал Кадыров.

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