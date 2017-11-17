МИД предупредил россиян об угрозе терактов на Новый год в Европе и США

В
твиттер-аккаунте МИД РФ, посвященном кризисным ситуациям за рубежом, появилось предупреждение для россиян, которые собрались праздновать Новый год в Европе и США.
Ситуационно-кризисный центр МИД РФ предупредил россиян о повышенной вероятности совершения терактов в крупных городах в Европе и США в период рождественских и новогодних праздников.
Из сообщения департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ: «Европа, США — повышенная вероятность совершения терактов в крупных городах в период новогодних праздников 20.12 — 20.01».
О «небезопасной Европе» в своем Telegram писал сегодня и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал соотечественников провести новогодние каникулы в России и «познавать своими глазами» красоту родной страны. «Отмечайте Новый год в своей стране, где очень много красивых мест — Северный Кавказ, Байкал, Карелия, Алтай, Сочи и многие другие. Приезжайте к нам, в Чечню, посетите курорт „Серноводск-Кавказский“, турбазы „Нихалоевские водопады“, „Кезеной-Ам“», — написал Кадыров.
Из сообщения департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ: «Европа, США — повышенная вероятность совершения терактов в крупных городах в период новогодних праздников 20.12 — 20.01».
#Европа #США — повышенная вероятность совершения терактов в крупных городах в период новогодних праздников 20.12–20.01 pic.twitter.com/EnhC6CA7vP— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 17 ноября 2017 г.
О «небезопасной Европе» в своем Telegram писал сегодня и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал соотечественников провести новогодние каникулы в России и «познавать своими глазами» красоту родной страны. «Отмечайте Новый год в своей стране, где очень много красивых мест — Северный Кавказ, Байкал, Карелия, Алтай, Сочи и многие другие. Приезжайте к нам, в Чечню, посетите курорт „Серноводск-Кавказский“, турбазы „Нихалоевские водопады“, „Кезеной-Ам“», — написал Кадыров.
Комментарии