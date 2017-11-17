Эксперт: сгоревший над Мурманском метеор мог быть космическим аппаратом

Гендиректор «Центра планетарной защиты» рассказал, что пролетевший над Мурманском метеор мог быть обломком космического аппарата.
Пролетевший над Мурманском метеорит мог быть сгоревшим в атмосфере космическим аппаратом. Такое мнение высказал в беседе с НСН гендиректор «Центра планетарной защиты», сотрудник НПО имени Лавочкина Анатолий Зайцев. По его словам, места падения отработавших аппаратов и их обломков обычно удается предсказать.
Анатолий Зайцев, гендиректор НП «Центр планетарной защиты»: «Есть специальная служба, которая контролирует околоземное космическое пространство на предмет космического мусора. Если летят крупные объекты, обычно удается достаточно четко спрогнозировать их точку входа в атмосферу и место падения».
Эксперт не исключил, что болид мог быть естественного происхождения. Ежегодно в атмосферу Земли попадает несколько десятков метеоров, и большинство из них не опасны.
Анатолий Зайцев: «Небольшие объекты регулярно пролетают над Землей, их опасаться не стоит. Есть данные, опубликованные американской службой контроля космического пространства. За 20 лет наблюдений они зарегистрировали свыше 500 входов в атмосферу ярких болидов (Челябинский был самым крупным из них). Это 25 случаев в год, то есть примерно по два события в месяц».
Накануне в Интернете было опубликовано видео метеора, сгоревшего в небе над Мурманском. По одной из версий, болид мог быть частью метеорного потока Леониды, который виден на Земле каждую осень.
Анатолий Зайцев, гендиректор НП «Центр планетарной защиты»: «Есть специальная служба, которая контролирует околоземное космическое пространство на предмет космического мусора. Если летят крупные объекты, обычно удается достаточно четко спрогнозировать их точку входа в атмосферу и место падения».
Эксперт не исключил, что болид мог быть естественного происхождения. Ежегодно в атмосферу Земли попадает несколько десятков метеоров, и большинство из них не опасны.
Анатолий Зайцев: «Небольшие объекты регулярно пролетают над Землей, их опасаться не стоит. Есть данные, опубликованные американской службой контроля космического пространства. За 20 лет наблюдений они зарегистрировали свыше 500 входов в атмосферу ярких болидов (Челябинский был самым крупным из них). Это 25 случаев в год, то есть примерно по два события в месяц».
Накануне в Интернете было опубликовано видео метеора, сгоревшего в небе над Мурманском. По одной из версий, болид мог быть частью метеорного потока Леониды, который виден на Земле каждую осень.
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