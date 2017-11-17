ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    Эксперт: сгоревший над Мурманском метеор мог быть космическим аппаратом

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    Эксперт: сгоревший над Мурманском метеор мог быть космическим аппаратом

    Эксперт: сгоревший над Мурманском метеор мог быть космическим аппаратом

    Эксперт: сгоревший над Мурманском метеор мог быть космическим аппаратом
  • Фото: Reuters © 2017

    • Гендиректор «Центра планетарной защиты» рассказал, что пролетевший над Мурманском метеор мог быть обломком космического аппарата.

    Пролетевший над Мурманском метеорит мог быть сгоревшим в атмосфере космическим аппаратом. Такое мнение высказал в беседе с НСН гендиректор «Центра планетарной защиты», сотрудник НПО имени Лавочкина Анатолий Зайцев. По его словам, места падения отработавших аппаратов и их обломков обычно удается предсказать.

    Анатолий Зайцев, гендиректор НП «Центр планетарной защиты»: «Есть специальная служба, которая контролирует околоземное космическое пространство на предмет космического мусора. Если летят крупные объекты, обычно удается достаточно четко спрогнозировать их точку входа в атмосферу и место падения».

    Эксперт не исключил, что болид мог быть естественного происхождения. Ежегодно в атмосферу Земли попадает несколько десятков метеоров, и большинство из них не опасны.

    Анатолий Зайцев: «Небольшие объекты регулярно пролетают над Землей, их опасаться не стоит. Есть данные, опубликованные американской службой контроля космического пространства. За 20 лет наблюдений они зарегистрировали свыше 500 входов в атмосферу ярких болидов (Челябинский был самым крупным из них). Это 25 случаев в год, то есть примерно по два события в месяц».

    смотретьВ небе над Мурманской областью вспыхнул метеор
    В небе над Мурманской областью вспыхнул метеор
    Накануне в Интернете было опубликовано видео метеора, сгоревшего в небе над Мурманском. По одной из версий, болид мог быть частью метеорного потока Леониды, который виден на Земле каждую осень.

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