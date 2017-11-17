В небе над Мурманской областью вспыхнул метеор: видео

Житель города Мончегорск в Мурманской области снял на видео яркий небесный объект. По словам очевидца, падение метеора сопровождалось несколькими яркими вспышками.
Житель Мончегорска Геннадий Субач опубликовал в YouTube короткий 22-секундный ролик. На кадрах видно, что ночное небо освещает яркий падающий шар.
Скорее всего, речь идет о традиционном осеннем явлении — звездопаде Леониды. Это один из самых ярких и сильных метеорных потоков в космосе, рассказал «Комсомольской правде» мурманский астроном Виктор Трошенков.
Эксперт добавил, что звездопад Леониды в этом году будет продолжаться до 30 ноября.
Скорее всего, речь идет о традиционном осеннем явлении — звездопаде Леониды. Это один из самых ярких и сильных метеорных потоков в космосе, рассказал «Комсомольской правде» мурманский астроном Виктор Трошенков.
Эксперт добавил, что звездопад Леониды в этом году будет продолжаться до 30 ноября.
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