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    В небе над Мурманской областью вспыхнул метеор: видео. космос, метеорит, Мурманская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ небе над Мурманской областью вспыхнул метеор: видео

    В небе над Мурманской областью вспыхнул метеор: видео

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    • Фото: Геннадий С. / youtube.com
    В небе над Мурманской областью вспыхнул метеор: видео

    В небе над Мурманской областью вспыхнул метеор: видео

    В небе над Мурманской областью вспыхнул метеор: видео
    • Фото: Геннадий С. / youtube.com

      • Житель города Мончегорск в Мурманской области снял на видео яркий небесный объект. По словам очевидца, падение метеора сопровождалось несколькими яркими вспышками.

      Житель Мончегорска Геннадий Субач опубликовал в YouTube короткий 22-секундный ролик. На кадрах видно, что ночное небо освещает яркий падающий шар.

      Скорее всего, речь идет о традиционном осеннем явлении — звездопаде Леониды. Это один из самых ярких и сильных метеорных потоков в космосе, рассказал «Комсомольской правде» мурманский астроном Виктор Трошенков.

      Эксперт добавил, что звездопад Леониды в этом году будет продолжаться до 30 ноября.

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