Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Сирии

США и Великобритания проголосовали против предложенного Россией проекта резолюции Совбеза ООН о продлении мандата Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР).
Предложенный Россией, Боливией и Китаем проект резолюции о продлении работы совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии не получил большинства голосов. За принятие проекта резолюции проголосовали Россия, Казахстан, Боливия и Китай. США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай выступили против, пишет «Интерфакс». Египет, Япония, Эфиопия и Сенегал воздержались.
До голосования постпред США при ООН Ники Хейли заявляла, что США воспользуются правом вето при голосовании по российскому проекту резолюции о продлении мандата совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил сожаление, что документ не был принят.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Мы разочарованы тем, что наша инициатива, направленная на продление и качественное улучшение, усовершенствование работы совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии, не получила необходимой поддержки».
Ранее в четверг Россия заблокировала принятие Совбезом ООН предложенного Соединёнными Штатами проекта резолюции о продлении мандата СМР. Против документа, подготовленного США, также выступила Боливия, а Китай и Египет при голосовании воздержались. При этом Боливия попросила вернуть на рассмотрение российский проект резолюции, снятый ранее с обсуждения из-за того, что Совбез ООН отказался рассмотреть сначала американский документ.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции США оторван от реальности. И что основополагающей задачей американского документа о продлении мандата СМР, внесенного в четверг в Совбез ООН, было поставить под сомнение роль России в политическом процессе сирийского урегулирования.
До голосования постпред США при ООН Ники Хейли заявляла, что США воспользуются правом вето при голосовании по российскому проекту резолюции о продлении мандата совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил сожаление, что документ не был принят.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Мы разочарованы тем, что наша инициатива, направленная на продление и качественное улучшение, усовершенствование работы совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии, не получила необходимой поддержки».
Ранее в четверг Россия заблокировала принятие Совбезом ООН предложенного Соединёнными Штатами проекта резолюции о продлении мандата СМР. Против документа, подготовленного США, также выступила Боливия, а Китай и Египет при голосовании воздержались. При этом Боливия попросила вернуть на рассмотрение российский проект резолюции, снятый ранее с обсуждения из-за того, что Совбез ООН отказался рассмотреть сначала американский документ.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции США оторван от реальности. И что основополагающей задачей американского документа о продлении мандата СМР, внесенного в четверг в Совбез ООН, было поставить под сомнение роль России в политическом процессе сирийского урегулирования.
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