Жертвами катастрофы с автобусом в Марий Эл стали 15 человек

Количество погибших при столкновении пассажирского автобуса с лесовозом на трассе в Марий Эл достигло 15 человек.
Об увеличении числе погибших в страшном ДТП с автобусом в Марий Эл сообщили «Интерфаксу» в МВД республики. Одна пострадавшая скончалась по пути в больницу. Ранее сообщалось о 14 жертвах страшного ДТП.
В республиканском управлении МЧС также сообщили ТАСС, что спасательные работы на месте трагедии завершены.
ГУ МЧС по Марий Эл: «Спасатели завершили аварийно-спасательные работы. С помощью гидравлического инструмента они деблокировали всех пострадавших из микроавтобуса».
Напомним, трагедия произошла сегодня вечером на 64-м км автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter при обгоне выехал на встречную полосу и, не успев завершить маневр, врезался в лесовоз КамАЗ. От мощнейшего удара микроавтобус смяло и выбросило с дороги. Водитель погиб.
По факту автокатастрофы проводится доследственная проверка. В МВД Марий Эл сообщили, что разбившийся микроавтобуc, который принадлежит индивидуальному предпринимателю, направлялся из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино.
В республиканском управлении МЧС также сообщили ТАСС, что спасательные работы на месте трагедии завершены.
ГУ МЧС по Марий Эл: «Спасатели завершили аварийно-спасательные работы. С помощью гидравлического инструмента они деблокировали всех пострадавших из микроавтобуса».
Напомним, трагедия произошла сегодня вечером на 64-м км автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter при обгоне выехал на встречную полосу и, не успев завершить маневр, врезался в лесовоз КамАЗ. От мощнейшего удара микроавтобус смяло и выбросило с дороги. Водитель погиб.
По факту автокатастрофы проводится доследственная проверка. В МВД Марий Эл сообщили, что разбившийся микроавтобуc, который принадлежит индивидуальному предпринимателю, направлялся из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино.
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