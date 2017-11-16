Паутина-10
ТВ-Эфир
Паутина-10

    Жертвами катастрофы с автобусом в Марий Эл стали 15 человек

    комментировать
    Жертвами катастрофы с автобусом в Марий Эл стали 15 человек

    Жертвами катастрофы с автобусом в Марий Эл стали 15 человек

    Жертвами катастрофы с автобусом в Марий Эл стали 15 человек
  • Фото: ТАСС

    • Количество погибших при столкновении пассажирского автобуса с лесовозом на трассе в Марий Эл достигло 15 человек.

    Об увеличении числе погибших в страшном ДТП с автобусом в Марий Эл сообщили «Интерфаксу» в МВД республики. Одна пострадавшая скончалась по пути в больницу. Ранее сообщалось о 14 жертвах страшного ДТП.

    В республиканском управлении МЧС также сообщили ТАСС, что спасательные работы на месте трагедии завершены.

    ГУ МЧС по Марий Эл: «Спасатели завершили аварийно-спасательные работы. С помощью гидравлического инструмента они деблокировали всех пострадавших из микроавтобуса».

    Напомним, трагедия произошла сегодня вечером на 64-м км автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter при обгоне выехал на встречную полосу и, не успев завершить маневр, врезался в лесовоз КамАЗ. От мощнейшего удара микроавтобус смяло и выбросило с дороги. Водитель погиб.

    По факту автокатастрофы проводится доследственная проверка. В МВД Марий Эл сообщили, что разбившийся микроавтобуc, который принадлежит индивидуальному предпринимателю, направлялся из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru