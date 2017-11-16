Осужденной за госизмену жительнице Сочи смягчили приговор

Жительнице Сочи Инге Тутисани, осужденной за госизмену
из-за отправленного СМС-сообщения, снизили срок почти на два года.
Смягчить наказание решил Верховный суд. Срок заключения снижен с 6 лет до 4 лет и 1 месяца.
Таким образом, отметила адвоката срок Ивана Павлова, уже через десять дней женщина сможет выйти на свободу, передает «Интерфакс».
Инга Тутисани была осуждена в июле 2014 года. Ее признали виновной в госизмене из-за того, что в 2009 году она отправила СМС своему знакомому в Грузию о том, что российская военная техника движется в сторону Абхазии.
О случае Тутисани стало известно после освобождения Оксаны Севастиди, которая была осуждена по аналогичному обвинению, но позднее помилована президентом.
Таким образом, отметила адвоката срок Ивана Павлова, уже через десять дней женщина сможет выйти на свободу, передает «Интерфакс».
Инга Тутисани была осуждена в июле 2014 года. Ее признали виновной в госизмене из-за того, что в 2009 году она отправила СМС своему знакомому в Грузию о том, что российская военная техника движется в сторону Абхазии.
О случае Тутисани стало известно после освобождения Оксаны Севастиди, которая была осуждена по аналогичному обвинению, но позднее помилована президентом.
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