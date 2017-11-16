В казанском продуктовом магазине установили автомат по продаже биткоинов

Необычным электронным терминалом в продуктовом заинтересовались прокуроры. Покупатели заметили в продуктовом магазине автомат, который просит внести деньги, но ничего не дает взамен.
Уникальный в своем роде аппарат, с помощью которого любой прохожий может приобщиться к миру криптовалют и майнинга, появился в небольшом продуктовом магазине в Казани несколько дней назад. На волне слухов и историй о баснословных заработках на виртуальном рынке прямо на входе в магазин установили терминал самообслуживания по продаже и покупке биткоина.
Большинство покупателей не верят в перспективу быстрого и легкого обогащения и обходят терминал стороной. Инициативой владельца «биткойномата» заинтересовались правоохранители. Дело в том, что обращение биткоина в России пока не регламентировано, и грань между безобидным экспериментом и уголовным преступлением очень тонка.
Технически в работе с терминалом нет ничего сложного. Покупатель вводит номер электронного кошелька и телефона, и через пять минут деньги должны оказаться на его счете. Однако в этой процедуре не участвует банк, а значит, соблюдение закона никто не контролирует. Если денежная операция попадет под подозрение фискальных органов, то проблемы могут возникнуть как у пользователя, у которого заблокируют счет, так и у владельцев терминала.
Люди, желающие заработать на криптовалюте, нередко становятся жертвами мошенников. Можно не только не получить обещанные продавцом биткоины, но и вовсе лишиться всех сбережений на карте, реквизиты которой необходимо указать при покупке цифровых денег. Так, например, в Костромской области силовики в ходе спецоперации задержали троих мужчин, которые, используя банковские карты, оформленные на подставных лиц, обналичили биткоины на 500 миллионов рублей.
Доходит и до анекдотических случаев мошенничества с криптовалютой. В Обнинске женщина обратилась в полицию после того, как ее супруг купил на улице несколько монет. Мужчину убедили, что это биткоины, получившие реальную оболочку.
Пока собственнику казанского терминала объявлено официальное предостережение. В ближайшее время аппарат еще раз проверят, но на этот раз уже сотрудники налоговой службы.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Динара Усманова.
Большинство покупателей не верят в перспективу быстрого и легкого обогащения и обходят терминал стороной. Инициативой владельца «биткойномата» заинтересовались правоохранители. Дело в том, что обращение биткоина в России пока не регламентировано, и грань между безобидным экспериментом и уголовным преступлением очень тонка.
Технически в работе с терминалом нет ничего сложного. Покупатель вводит номер электронного кошелька и телефона, и через пять минут деньги должны оказаться на его счете. Однако в этой процедуре не участвует банк, а значит, соблюдение закона никто не контролирует. Если денежная операция попадет под подозрение фискальных органов, то проблемы могут возникнуть как у пользователя, у которого заблокируют счет, так и у владельцев терминала.
Люди, желающие заработать на криптовалюте, нередко становятся жертвами мошенников. Можно не только не получить обещанные продавцом биткоины, но и вовсе лишиться всех сбережений на карте, реквизиты которой необходимо указать при покупке цифровых денег. Так, например, в Костромской области силовики в ходе спецоперации задержали троих мужчин, которые, используя банковские карты, оформленные на подставных лиц, обналичили биткоины на 500 миллионов рублей.
Доходит и до анекдотических случаев мошенничества с криптовалютой. В Обнинске женщина обратилась в полицию после того, как ее супруг купил на улице несколько монет. Мужчину убедили, что это биткоины, получившие реальную оболочку.
Пока собственнику казанского терминала объявлено официальное предостережение. В ближайшее время аппарат еще раз проверят, но на этот раз уже сотрудники налоговой службы.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Динара Усманова.
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