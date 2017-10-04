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    Житель Обнинска купил «биткоины» у цыган возле магазина. Калужская область, валюта, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖитель Обнинска купил «биткоины» у цыган возле магазина

    Житель Обнинска купил «биткоины» у цыган возле магазина

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    Житель Обнинска купил «биткоины» у цыган возле магазина

    Житель Обнинска купил «биткоины» у цыган возле магазина

    Житель Обнинска купил «биткоины» у цыган возле магазина

      Поддельные биткоины подсовывают на улицах Обнинска. Одна из жительниц города рассказала об этом в Интернете.

      Женщина пожаловалась, что ее муж стал жертвой мошенников. Он принес домой две монеты, купленные на улице за тысячу рублей.

      Она отметила, что невыгодную покупку мужчина совершил рядом с городским универмагом. Продавцами выступили «интеллигентного вида цыгане». Они утверждали, что это, мол, и есть та самая криптовалюта, которая постоянно дорожает. На самом деле это были копеечные сувениры. В реальности биткоинов не существуют в виде наличных. Это виртуальные деньги.

      Начальник пресс-службы управления МВД Калужской области Наталья Горохова заявила, что полиция проверяет информацию о продаже «биткоинов» жителю Обнинска. При этом она подчеркнула, что пока с заявлениями в правоохранительные органы никто не обращался.

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