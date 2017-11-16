МИД РФ просит Вашингтон объяснить присутствие американских войск в Сирии

Москва попросила Вашингтон объяснить недавние заявления главы Пентагона. На этой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что солдаты американской армии находятся в Сирии с разрешения ООН. В российском МИДе этим словам искренне удивились.
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Заявление главы американского военного ведомства том, что США находятся на территории Сирии с разрешения ООН, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такого мандата у Вашингтона нет.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы с удивлением услышали высказывания министра обороны США Джеймса Мэттиса в беседе с представителями американской прессы, что вооруженные силы США находятся в Сирии „с разрешения ООН“. Хотелось бы все-таки понять, чтобы этот вопрос не остался риторическим и не повис в воздухе, о каком мандате конкретно идет речь? Кто, когда его выдал? Может быть, есть копия какого-то документа? Я хотела бы напомнить, что Совбез ООН — это единственный орган по Уставу Организации объединенных наций, который уполномочен принимать решения об использовании военной силы международным сообществом. Но такой санкции эта структура США применительно к Сирии не давала».
Захарова также отметила серьезные нестыковки в заявлениях Госдепартамента США и Пентагона о целях американских войск в Сирии. По версии Госдепа, армия США занимается исключительно уничтожением боевиков запрещенной в РФ экстремисткой группировки «Исламское государство», при этом министр обороны США утверждает, что солдаты останутся в республике до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение между правительством и оппозицией.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы с удивлением услышали высказывания министра обороны США Джеймса Мэттиса в беседе с представителями американской прессы, что вооруженные силы США находятся в Сирии „с разрешения ООН“. Хотелось бы все-таки понять, чтобы этот вопрос не остался риторическим и не повис в воздухе, о каком мандате конкретно идет речь? Кто, когда его выдал? Может быть, есть копия какого-то документа? Я хотела бы напомнить, что Совбез ООН — это единственный орган по Уставу Организации объединенных наций, который уполномочен принимать решения об использовании военной силы международным сообществом. Но такой санкции эта структура США применительно к Сирии не давала».
Захарова также отметила серьезные нестыковки в заявлениях Госдепартамента США и Пентагона о целях американских войск в Сирии. По версии Госдепа, армия США занимается исключительно уничтожением боевиков запрещенной в РФ экстремисткой группировки «Исламское государство», при этом министр обороны США утверждает, что солдаты останутся в республике до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение между правительством и оппозицией.
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