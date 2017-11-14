Шеф Пентагона отказался выводить американские войска из Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис ответил на заявление главы МИД Сирии Фейсала Мекдада, который назвал американское военное присутствие в САР «незаконным и неприемлемым».

Мекдад напомнил, что правительство Сирии не давало мандат Вашингтону на проведение военной кампании на своей территории, поэтому США «следует вывести своих военных, иначе сирийская армия будет рассматривать их как враждебную силу».



Шеф Пентагона в ответ на это заявил, что войти на территорию Сирии для борьбы с «Исламским государством» (запрещено в РФ) военнослужащим США разрешила ООН.



Джеймс Мэттис, министр обороны США: «ООН, по сути, сказала, что мы можем преследовать ИГ. И мы находимся там, чтобы уничтожить их».



Министр также подчеркнул, что армия США не уйдет из Сирии до тех пор, пока женевский процесс по урегулированию ситуации не достигнет успехов и не будут ликвидированы условия для появления «ИГ версии 2.0».