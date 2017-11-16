Комедию «Смерть Сталина» в России планируют показать в конце января

Сатирическую комедию «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи планируется выпустить в российский прокат 25 января 2018 года.
В кинокомпании «Вольга» сообщили, что готовятся к показу «Смерти Сталина» в России. При этом не сообщается, было ли получено в Минкультуры прокатное удостоверение на фильм.
Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил РИА Новости, что ведомство рассмотрит возможность выдачи прокатного удостоверения для ленты в установленном законом порядке.
Некоторые СМИ ранее отмечали, что комедия, описывающая события, которые разворачивается в Москве после кончины генсека ЦК ВКП(б), может вызвать недовольство со стороны общественности. В Кремле предположили, что проблем с показом фильма «Смерть Сталина» возникнуть не должно.
Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» снята по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина. Мировая премьера фильма намечена на октябрь. Показы состоятся в Северной Америке, Австралии, Германии, Греции, Польши, Румынии и Швейцарии. Действие картины разворачивается в СССР в начале 1950-х годов, смерть Иосифа Сталина приводит к безумной гонке за власть. СССР погружается в хаос.
Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил РИА Новости, что ведомство рассмотрит возможность выдачи прокатного удостоверения для ленты в установленном законом порядке.
Некоторые СМИ ранее отмечали, что комедия, описывающая события, которые разворачивается в Москве после кончины генсека ЦК ВКП(б), может вызвать недовольство со стороны общественности. В Кремле предположили, что проблем с показом фильма «Смерть Сталина» возникнуть не должно.
Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» снята по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина. Мировая премьера фильма намечена на октябрь. Показы состоятся в Северной Америке, Австралии, Германии, Греции, Польши, Румынии и Швейцарии. Действие картины разворачивается в СССР в начале 1950-х годов, смерть Иосифа Сталина приводит к безумной гонке за власть. СССР погружается в хаос.
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