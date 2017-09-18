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  • 18.09, 14:03

    В Кремле прокомментировали выход комедии «Смерть Сталина»

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    В Кремле прокомментировали выход комедии «Смерть Сталина»

    В Кремле прокомментировали выход комедии «Смерть Сталина»

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков полагает, что прокат сатирической комедии Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» не вызовет проблем.

    Министерство культуры РФ ответственно подходит к выдаче прокатных удостоверений, поэтому проблем с показом комедии «Смерть Сталина» в России быть не должно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    При этом официальный представитель Кремля отметил, что ничего конкретного о фильме он не знает и пока не может дать подробный комментарий.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я не наслышан о нем (о фильме), мы пока не получали информацию об этом».

    Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» снята по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина. Мировая премьера фильма намечена на октябрь. Показы состоятся в Северной Америке, Австралии, Германии, Греции, Польши, Румынии и Швейцарии. Действие картины разворачивается в СССР в начале 1950-х годов, смерть Иосифа Сталина приводит к безумной гонке за власть. СССР погружается в хаос. Планируется ли показ комедии в России, пока не известно.

    По мнению ряда СМИ, картина может вызвать возмущение у членов КПРФ.

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