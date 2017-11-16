Картину да Винчи «Спаситель мира» продали на аукционе за $400 млн

Картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» продали на аукционе Christie’s в
Нью-Йорке за 400 миллионов долларов. Она стала самой дорогой в мире.
На торги полотно да Винчи выставлялось за 100 миллионов долларов. После получаса его стоимость выросла в четыре раза. Итоговая сумма, которую придется выплатить новому владельцу шедевра, составит более 450 миллионов долларов, передает РИА Новости. Это рекорд для произведений, когда-либо проданных на торгах.
Отметим, что предыдущий владелец — российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев — купил работу великого итальянского мастера четыре года назад по гораздо более низкой цене. Ему пришлось заплатить за полотно 127,5 млн долларов.
«Спасителя мира» — единственная картина Леонардо да Винчи, которая до сих пор остается в частной коллекции.
Отметим, что предыдущий владелец — российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев — купил работу великого итальянского мастера четыре года назад по гораздо более низкой цене. Ему пришлось заплатить за полотно 127,5 млн долларов.
«Спасителя мира» — единственная картина Леонардо да Винчи, которая до сих пор остается в частной коллекции.
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