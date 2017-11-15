«Спаситель мира» Леонардо да Винчи уйдет с молотка

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Нью-Йорке продадут с молотка «Спасителя мира» — единственную картину Леонардо да Винчи, которая до сих пор находится в частной коллекции.
Полотном, на котором изображен Иисус, владеет российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Он купил работу великого итальянского мастера четыре года назад за 127,5 млн долларов, а теперь выставил на аукцион.
Стартовая цена — 100 миллионов долларов. Однако в ходе торгов за нее надеются выручить гораздо большую сумму. Тем более что интерес к картине огромный. Об этом свидетельствует ажиотаж, царивший в последние дни в Рокфеллер-центре, где был открыт публичный доступ к «Спасителю мира».
Реакцию посетителей при осмотре шедевра снимали скрытой камерой, а из получившихся кадров смонтировали ролик. В видео засветился тезка да Винчи — голливудский актер Леонардо Ди Каприо.
Стартовая цена — 100 миллионов долларов. Однако в ходе торгов за нее надеются выручить гораздо большую сумму. Тем более что интерес к картине огромный. Об этом свидетельствует ажиотаж, царивший в последние дни в Рокфеллер-центре, где был открыт публичный доступ к «Спасителю мира».
Реакцию посетителей при осмотре шедевра снимали скрытой камерой, а из получившихся кадров смонтировали ролик. В видео засветился тезка да Винчи — голливудский актер Леонардо Ди Каприо.
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