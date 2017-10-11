Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи выставят на аукцион за $100 млн

Единственная из известных картин Леонардо да Винчи, находящаяся в частной коллекции, будет выставлена на продажу в
Нью-Йорке 15 ноября.
Как передает РИА Новости со ссылкой аукционный дом Christie’s, оценочная стоимость произведения «Спаситель мира» (Salvator Mundi), которая датируется, приблизительно, концом XV — началом XVI века, составляет 100 миллионов долларов. Считается, что изображающая Христа картина была написана в тот же период, что и «Мона Лиза», произведения схожи по композиции.
Как отмечают эксперты аукционного дома, о существовании данной картины было известно специалистам, однако ее считали утерянной. Однако в 2005 году произведение итальянского мастера появилось на арт-рынке. На тот момент картина стала первой находкой работ мастера с 1909 года.
На торги Christie’s картина поступила, как сообщается, из частной европейской коллекции. Перед аукционом в Нью-Йорке «Спаситель мира» будет выставлена в домах Christie’s в Гонконге, Сан-Франциско и Лондоне.
На торги 15 ноября будет также выставлена картина американского художника Энди Уорхола. Работа родоначальника поп-арта 1986 года — интерпретация шедевра Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», она выставляется на торги за 50 миллионов долларов.
Как отмечают эксперты аукционного дома, о существовании данной картины было известно специалистам, однако ее считали утерянной. Однако в 2005 году произведение итальянского мастера появилось на арт-рынке. На тот момент картина стала первой находкой работ мастера с 1909 года.
На торги Christie’s картина поступила, как сообщается, из частной европейской коллекции. Перед аукционом в Нью-Йорке «Спаситель мира» будет выставлена в домах Christie’s в Гонконге, Сан-Франциско и Лондоне.
На торги 15 ноября будет также выставлена картина американского художника Энди Уорхола. Работа родоначальника поп-арта 1986 года — интерпретация шедевра Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», она выставляется на торги за 50 миллионов долларов.
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