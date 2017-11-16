В Сербии предложили признать Крым частью России

Сербские политики высказались за то, чтобы признать Крым частью России. Они отметили, что существует разница между насильственным отделением, как это было с Косово, и воссоединением. И это необходимо учитывать при принятии решения.
Депутат сербского парламента Александр Шешель сообщил, что в Сербской радикальной партии уже подготовили заявление по вопросу о признании Крыма частью России. Об этом сообщает газета «Известия».
Александр Шешель, депутат: «Белград не может ожидать поддержки Москвы по спорным территориальным вопросам, если сам не признает территориальную целостность России. Поэтому наша партия призывает правительство решить этот вопрос как можно быстрее и признать воссоединение Крыма с Россией».
Ранее министр иностранных дел страны Ивица Дачич заявил, что Сербия останется последовательной в своей политике и не будет присоединяться к европейским антироссийским санкциям. Он также выразил уверенность, что давление Запада не сможет повлиять на дружбу двух стран.
Александр Шешель, депутат: «Белград не может ожидать поддержки Москвы по спорным территориальным вопросам, если сам не признает территориальную целостность России. Поэтому наша партия призывает правительство решить этот вопрос как можно быстрее и признать воссоединение Крыма с Россией».
Ранее министр иностранных дел страны Ивица Дачич заявил, что Сербия останется последовательной в своей политике и не будет присоединяться к европейским антироссийским санкциям. Он также выразил уверенность, что давление Запада не сможет повлиять на дружбу двух стран.
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