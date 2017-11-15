Петербургским приставам не удалось найти в «Народном» виновников массового отравления

Несмотря на то, что суд постановил закрыть два юрлица на территории скандально известного магазина, сегодня этого сделать не удалось.
Судебные приставы и оперативники несколько часов работали в скандально известном универсаме в Красногвардейском районе, в то время как его сотрудников (в большинстве своем, это мигранты) вывозили в местное отделение полиции для проверки документов.
Дело в том, что сегодня вступает в силу постановление городского суда о приостановлении деятельности магазина на 60 суток. Ожидалось, что приставы опечатают помещения с продуктами.
Новость о грядущем закрытии вызвала небывалый ажиотаж у местных жителей: они штурмовали прилавки, пытаясь скупить дешевые товары. Особенным спросом пользовались лотки с овощами.
Правда, оперативников больше интересовали юридические лица, имеющие отношение к торговому центру. Однако в ходе рейда выяснилось, что опечатывать приставам уже нечего. Юридических лиц на месте не оказалось. В ближайшие два месяца подобные рейды на проспект Косыгина повторятся.
Ранее в магазине с дурной славой отравились более 30 сотрудников. У них выявили сальмонеллез. Кроме того, деятельность народного универсама уже приостанавливали пять лет назад.
Дело в том, что сегодня вступает в силу постановление городского суда о приостановлении деятельности магазина на 60 суток. Ожидалось, что приставы опечатают помещения с продуктами.
Новость о грядущем закрытии вызвала небывалый ажиотаж у местных жителей: они штурмовали прилавки, пытаясь скупить дешевые товары. Особенным спросом пользовались лотки с овощами.
Правда, оперативников больше интересовали юридические лица, имеющие отношение к торговому центру. Однако в ходе рейда выяснилось, что опечатывать приставам уже нечего. Юридических лиц на месте не оказалось. В ближайшие два месяца подобные рейды на проспект Косыгина повторятся.
Ранее в магазине с дурной славой отравились более 30 сотрудников. У них выявили сальмонеллез. Кроме того, деятельность народного универсама уже приостанавливали пять лет назад.
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