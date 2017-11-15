Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
ТВ-Эфир
Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
15 ноября, 19:00
«Хождение по мукам». Красная дорожка
    ОМОН у «Народного»: петербургские приставы пытаются опечатать магазин дешевых продуктов. Санкт-Петербург, магазины, судебные приставы, суды, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОМОН у «Народного»: петербургские приставы пытаются опечатать магазин дешевых продуктов

    ОМОН у «Народного»: петербургские приставы пытаются опечатать магазин дешевых продуктов

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    ОМОН у «Народного»: петербургские приставы пытаются опечатать магазин дешевых продуктов

    ОМОН у «Народного»: петербургские приставы пытаются опечатать магазин дешевых продуктов

    ОМОН у «Народного»: петербургские приставы пытаются опечатать магазин дешевых продуктов

      В универсаме «Народный» появились судебные приставы, чтобы исполнить решение суда о приостановке деятельности магазина. Однако визиту полиции и приставов не рады постоянные покупатели.

      Сегодня жители Красногвардейского района пытаются успеть скупить всё перед закрытием универсама «Народный». Отмечается, что особенный ажиотаж в скандально известном магазине у прилавков с овощами. К торговой точке даже подтянули наряд ОМОНа.

      Дело в том, что с этого дня вступает в силу постановление городского суда, который приостановил деятельность магазина на 60 суток. Ожидается, что судебные приставы должны опечатать помещения в связи с нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, сотрудников «Народного» доставляют в 13-й отдел полиции Красногвардейского района. Там у персонала, большинство которого мигранты, проверяют документы, передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.

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