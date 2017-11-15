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    Лиепа и Познер представили в Париже заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. выставки и музеи, Екатеринбург, Париж, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛиепа и Познер представили в Париже заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

    Лиепа и Познер представили в Париже заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

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    Лиепа и Познер представили в Париже заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

    Лиепа и Познер представили в Париже заявку Екатеринбурга на <nobr>ЭКСПО-2025</nobr>

      В Париже российская делегация представила заявку на проведение выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Его конкуренты — Париж, Осака и Баку.

      Представлять Екатеринбург приехали балерина Илзе Лиепа, журналист Владимир Познер и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Познер сегодня рассказывал, что в первый раз приехал в Екатеринбург очень давно и сейчас это совсем другой город, город-красавец.

      Если Екатеринбург победит, то в нем обещают построить фактически новый район, мост через Верх-Исетский пруд и парк развлечений. Затраты на всю инфраструктуру оценивают в 100–150 млрд рублей.

      История ЭКСПО началась в 1851 году, но в России эту выставку не проводили еще ни разу.

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