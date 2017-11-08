В Москве представили заявочную книгу Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

Екатеринбург претендует на право принять в мае 2025 года Всемирную универсальную выставку. О том, как идет продвижение заявки, рассказали в Москве во время телемоста со столицей Урала.

Как заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, общие расходы на выставку составят от 100 до 150 миллиардов рублей, но они многократно окупятся, принеся пользу и стране, и городу.



Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ, глава оргкомитета «Екатеринбург ЭКСПО-2025»: «Мы будем инвестировать не столько в саму выставку, хотя выставка — это интересное и крупное событие, сколько в то, что будет существовать еще десятилетиями. Центр инноваций, образовательный центр, научный центр, центр предпринимательства. И мы хотели бы также, чтобы Екатеринбург стал еще одним окном в Россию, а для России — еще одним окном в мир».



За право провести ЭКСПО-2025 Екатеринбург поборется с Парижем, Осакой и Баку. Окончательное решение примет через год Генеральная ассамблея Международного бюро выставок.