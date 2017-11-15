Киркоров, Абдулатипов и шахтер Березовский получили госнаграды из рук президента

В Екатерининском зале Кремля президент вручил госнаграды отличившимся россиянам. На церемонии были и лица, хорошо известные всей стране, включая 11 бывших губернаторов, и представители непубличных профессий, в том числе шахтер, электросварщик и два тракториста.
Вся богатая трудовая биография шахтера Владимира Березовский у него на форменном кителе. Больше всего Березовский гордится первой медалью, которую получил еще в советское время. Потому что ответственность, которая тогда появилась у молодого горнорабочего, не дала ему уйти из профессии. Даже в 90-е, когда шахтерам Кемерова жилось трудно.
Владимир Путин наградил Владимира Березовского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Эту награду разных степеней президент вручил сегодня людям труда: ученым, космонавтам, предпринимателям и деятелям культуры.
Высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством» получили от главы государства председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и Юрий Трутнев — ученый занимается перспективными исследованиями в Российском федеральном ядерном центре.
Героем России и почетным космонавтом стал космонавт-испытатель Алексей Овчинин. А полковник полиции Александр Бережной сегодня подтвердил, что скромность — синоним мужества. Обезвредив опасного рецидивиста, Бережной спас коллегу, которого преступник взял в заложники. Сам при этом был ранен.
Самым заметным орденоносцем стал Филипп Киркоров. Народный артист регулярно дает в Кремлёвском дворце съездов концерты, но в роли почетного гостя Киркоров — гость в Кремле нечастый. Сегодня певец был награжден орденом Почета.
Главы регионов, которые сложили с себя полномочия осенью этого года, в тесном кругу обсуждали, кто и чем занят сейчас. Чем интересуются бывшие губернаторы, кроме политики, рассказал бывший руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, который теперь изучает философию и развивает культуру своего народа.
Орденами, медалями и почетными званиями президент наградил 50 человек — людей, способных вдохновлять других.
Владимир Путин наградил Владимира Березовского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Эту награду разных степеней президент вручил сегодня людям труда: ученым, космонавтам, предпринимателям и деятелям культуры.
Высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством» получили от главы государства председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и Юрий Трутнев — ученый занимается перспективными исследованиями в Российском федеральном ядерном центре.
Героем России и почетным космонавтом стал космонавт-испытатель Алексей Овчинин. А полковник полиции Александр Бережной сегодня подтвердил, что скромность — синоним мужества. Обезвредив опасного рецидивиста, Бережной спас коллегу, которого преступник взял в заложники. Сам при этом был ранен.
Самым заметным орденоносцем стал Филипп Киркоров. Народный артист регулярно дает в Кремлёвском дворце съездов концерты, но в роли почетного гостя Киркоров — гость в Кремле нечастый. Сегодня певец был награжден орденом Почета.
Главы регионов, которые сложили с себя полномочия осенью этого года, в тесном кругу обсуждали, кто и чем занят сейчас. Чем интересуются бывшие губернаторы, кроме политики, рассказал бывший руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, который теперь изучает философию и развивает культуру своего народа.
Орденами, медалями и почетными званиями президент наградил 50 человек — людей, способных вдохновлять других.
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