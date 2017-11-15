Актера Виталия Шаповалова похоронят 17 ноября на Троекуровском кладбище

Стали известны дата прощания и место похорон советского и российского актера театра и кино Виталия Шаповалова, скончавшегося на
79-м году жизни.
Прощание с народным артистом РСФСР пройдет 17 ноября. В этот же день актера похоронят на Троекуровском кладбище.
Ирина Апексимова, директор Театра на Таганке: «Прощание пройдет в пятницу, 17 ноября, на основной сцене „Таганки“. Гражданская панихида начнется в 10:00 мск. После прощания пройдут похороны на Троекуровском кладбище».
Ранее сообщалось, что артист умер на 79-м году жизни после перенесенной операции. В последние дни он находился в тяжелом состоянии.
Виталий Шаповалов окончил театральное училище имени Щукина в 1968 году. После этого он был принят в труппу театра. В 1969 году Шаповалов снялся в своем первом фильме «Дорога домой». Он играл в таких театральных постановках, как «Пугачёв», «А зори здесь тихие», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф» и многих других.
Ирина Апексимова, директор Театра на Таганке: «Прощание пройдет в пятницу, 17 ноября, на основной сцене „Таганки“. Гражданская панихида начнется в 10:00 мск. После прощания пройдут похороны на Троекуровском кладбище».
Ранее сообщалось, что артист умер на 79-м году жизни после перенесенной операции. В последние дни он находился в тяжелом состоянии.
Виталий Шаповалов окончил театральное училище имени Щукина в 1968 году. После этого он был принят в труппу театра. В 1969 году Шаповалов снялся в своем первом фильме «Дорога домой». Он играл в таких театральных постановках, как «Пугачёв», «А зори здесь тихие», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф» и многих других.
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