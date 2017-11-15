Паутина-10
ТВ-Эфир
Паутина-10

    Актера Виталия Шаповалова похоронят 17 ноября на Троекуровском кладбище

    комментировать
    • Кадр из фильма «Дорога домой», реж. Александр Сурин, Мосфильм, 1969
    Актера Виталия Шаповалова похоронят 17 ноября на Троекуровском кладбище

    Актера Виталия Шаповалова похоронят 17 ноября на Троекуровском кладбище

    Актера Виталия Шаповалова похоронят 17 ноября на Троекуровском кладбище
  • Кадр из фильма «Дорога домой», реж. Александр Сурин, Мосфильм, 1969

    • Стали известны дата прощания и место похорон советского и российского актера театра и кино Виталия Шаповалова, скончавшегося на 79-м году жизни.

    Прощание с народным артистом РСФСР пройдет 17 ноября. В этот же день актера похоронят на Троекуровском кладбище.

    Ирина Апексимова, директор Театра на Таганке: «Прощание пройдет в пятницу, 17 ноября, на основной сцене „Таганки“. Гражданская панихида начнется в 10:00 мск. После прощания пройдут похороны на Троекуровском кладбище».

    Ранее сообщалось, что артист умер на 79-м году жизни после перенесенной операции. В последние дни он находился в тяжелом состоянии.

    Виталий Шаповалов окончил театральное училище имени Щукина в 1968 году. После этого он был принят в труппу театра. В 1969 году Шаповалов снялся в своем первом фильме «Дорога домой». Он играл в таких театральных постановках, как «Пугачёв», «А зори здесь тихие», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф» и многих других.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru