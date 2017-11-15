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    Скончался актер Виталий Шаповалов

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    Скончался актер Виталий Шаповалов

    Скончался актер Виталий Шаповалов

    Скончался актер Виталий Шаповалов

    Советский и российский актер театра и кино Виталий Шаповалов умер на 79-м году жизни после перенесенной операции.

    В последние дни Шаповалов находился в тяжелом состоянии, сообщается на официальной странице Московского Театра на Таганке в соцсети «Вконтакте».

    Московский Театр на Таганке: «Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Виталий Шаповалов. Артист скончался в возрасте 78 лет в больнице. Последние несколько дней Виталий Владимирович находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции».

    Виталий Владимирович Шаповалов окончил театральное училище имени Щукина в 1968 году. После этого он был принят в труппу театра. В 1969 году Шаповалов снялся в своем первом фильме «Дорога домой». Он играл в таких театральных постановках, как «Пугачёв», «А зори здесь тихие», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф» и многих других.

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