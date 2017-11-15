Звезду сериала «Зачарованные» задержали за хранение наркотиков

Американская актриса Роуз Макгоун, исполнившая одну из главных ролей в популярном сериале «Зачарованные», задержана полицией по подозрению в хранении наркотических веществ.
Как передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ, женщина добровольно сдалась стражам порядка в округе Лаудон. Позже актрису выпустили под залог.
Сообщается, что обвинения Макгоун предъявят в четверг утром. Сама актриса своей вины не признаёт и утверждает, что найденные в личных вещах наркотики ей не принадлежали. В частности, адвокат Макгоун отмечает, что кошелек его подопечной, в котором были найдены наркотические вещества, был утерян, а, следовательно, доступ к нему мог иметь кто угодно.
Следы наркотиков были обнаружены в багаже актрисы, который она оставила в январе в аэропорту Вашингтона после прилета из Лос-Анджелеса. После этого полиция выдала ордер на ее арест, однако о нем стало известно лишь в октябре, уже после того, как звезда сериала обвинила в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.
Ранее СМИ сообщали, что Вайнштейн нанимал частные охранные компании, чтобы следить за актрисами и журналистами, пытавшимися обвинить его в сексуальных домогательствах или обнародовать соответствующие данные.
Сообщается, что обвинения Макгоун предъявят в четверг утром. Сама актриса своей вины не признаёт и утверждает, что найденные в личных вещах наркотики ей не принадлежали. В частности, адвокат Макгоун отмечает, что кошелек его подопечной, в котором были найдены наркотические вещества, был утерян, а, следовательно, доступ к нему мог иметь кто угодно.
Следы наркотиков были обнаружены в багаже актрисы, который она оставила в январе в аэропорту Вашингтона после прилета из Лос-Анджелеса. После этого полиция выдала ордер на ее арест, однако о нем стало известно лишь в октябре, уже после того, как звезда сериала обвинила в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.
Ранее СМИ сообщали, что Вайнштейн нанимал частные охранные компании, чтобы следить за актрисами и журналистами, пытавшимися обвинить его в сексуальных домогательствах или обнародовать соответствующие данные.
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