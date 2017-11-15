В полиции назвали число погибших при крушении L-410 в Хабаровском крае

Шесть человек стали жертвами крушения небольшого самолета в Хабаровском крае. Выжить удалось только одному пассажиру — девочке. Ребенок получил тяжелые травмы.
Полиция уточнила число погибших при крушении летевшего из Хабаровска в поселок Нелькан самолета, передает «Интерфакс».
УМВД России по Хабаровскому краю: «По уточненным данным, погибло не восемь, а шесть человек: два члена экипажа и четыре пассажира».
В администрации села Нелькан рассказали, что на борту разбившегося в Хабаровском крае самолета находились семь человек, все были местными жителями, сообщает РИА Новости.
Администрация села Нелькан: «Пассажиров было четверо взрослых и девочка лет четырех, и два пилота. Выжила одна девочка, она в тяжелом состоянии, ее будут вывозить (в центр). Остальные люди погибли. Они все были жителями поселка. Администрация окажет помощь семьям погибших».
Принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии» L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку. До взлетной полосы самолет не долетел около двух километров и рухнул в лесу. В СК рассматривают три возможных версии случившегося — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или возможные технические неисправности.
Село Нелькан находится в 1024 км от Хабаровска и в 200 км от райцентра Аян. Это конечный пункт судоходства по реке Мае. Населенный пункт расположен по берегу реки, взлетная полоса также идет вдоль берега реки и упирается в ближайшие дома.
УМВД России по Хабаровскому краю: «По уточненным данным, погибло не восемь, а шесть человек: два члена экипажа и четыре пассажира».
В администрации села Нелькан рассказали, что на борту разбившегося в Хабаровском крае самолета находились семь человек, все были местными жителями, сообщает РИА Новости.
Администрация села Нелькан: «Пассажиров было четверо взрослых и девочка лет четырех, и два пилота. Выжила одна девочка, она в тяжелом состоянии, ее будут вывозить (в центр). Остальные люди погибли. Они все были жителями поселка. Администрация окажет помощь семьям погибших».
Принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии» L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку. До взлетной полосы самолет не долетел около двух километров и рухнул в лесу. В СК рассматривают три возможных версии случившегося — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или возможные технические неисправности.
Село Нелькан находится в 1024 км от Хабаровска и в 200 км от райцентра Аян. Это конечный пункт судоходства по реке Мае. Населенный пункт расположен по берегу реки, взлетная полоса также идет вдоль берега реки и упирается в ближайшие дома.
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