Палата представителей приняла оборонный бюджет США в размере $700 млрд

Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Его объем составляет почти 700 миллиардов долларов.
Оборонный бюджет предполагает ряд мер, связанных с Россией, передает РИА Новости. В частности, он выделяет 4,6 миллиарда долларов на инициативу по «сдерживанию РФ» в Европе.
Кроме того, законопроект продлевает запрет на сотрудничество с Минобороны РФ и обязывает президента Дональда Трампа докладывать конгрессу о любых возможных договоренностях с Россией по урегулированию в Сирии.
Бюджет на 2018 год, как и сообщалось ранее, предполагает военную помощь Украине на 350 миллионов долларов. Причем половина из этой суммы может быть выделена только по результатам военной реформы в стране.
Кроме того, законопроект продлевает запрет на сотрудничество с Минобороны РФ и обязывает президента Дональда Трампа докладывать конгрессу о любых возможных договоренностях с Россией по урегулированию в Сирии.
Бюджет на 2018 год, как и сообщалось ранее, предполагает военную помощь Украине на 350 миллионов долларов. Причем половина из этой суммы может быть выделена только по результатам военной реформы в стране.
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