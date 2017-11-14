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Паутина-10

    В Якутии торжественно закопали для потомков колу и «Доширак»

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    В Якутии торжественно закопали для потомков колу и «Доширак»

    В Якутии торжественно закопали для потомков колу и «Доширак»

    В Якутии торжественно закопали для потомков колу и «Доширак»
  • Фото: nvk-online.ru

    • В Якутии прошла торжественная церемония закладки капсулы времени. Сельчане оставили потомкам консервы, газировку и лапшу быстрого приготовления.

    Послание планируется вскрыть через полвека, к 150-летию Октябрьской революции.

    Как сообщает сайт НВК «Саха», капсулу закопали жители Жохсогонского наслега (поселка) Таттинского улуса. В контейнер положили 120 писем, флешку с фотографиями, а также продукты питания, которые «потребляют сегодня»: это кола, «Доширак», консервы и растительное масло.

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