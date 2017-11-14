В Якутии торжественно закопали для потомков колу и «Доширак»

В Якутии прошла торжественная церемония закладки капсулы времени. Сельчане оставили потомкам консервы, газировку и лапшу быстрого приготовления.
Послание планируется вскрыть через полвека, к 150-летию Октябрьской революции.
Как сообщает сайт НВК «Саха», капсулу закопали жители Жохсогонского наслега (поселка) Таттинского улуса. В контейнер положили 120 писем, флешку с фотографиями, а также продукты питания, которые «потребляют сегодня»: это кола, «Доширак», консервы и растительное масло.
Как сообщает сайт НВК «Саха», капсулу закопали жители Жохсогонского наслега (поселка) Таттинского улуса. В контейнер положили 120 писем, флешку с фотографиями, а также продукты питания, которые «потребляют сегодня»: это кола, «Доширак», консервы и растительное масло.
Комментарии