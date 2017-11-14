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    Буша-старшего обвинили в домогательствах в офисе ЦРУ. Буш-старший, скандалы, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБуша-старшего обвинили в домогательствах в офисе ЦРУ

    Буша-старшего обвинили в домогательствах в офисе ЦРУ

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    <nobr>Буша-старшего</nobr> обвинили в домогательствах в офисе ЦРУ

    Буша-старшего обвинили в домогательствах в офисе ЦРУ

    <nobr>Буша-старшего</nobr> обвинили в домогательствах в офисе ЦРУ

      Волна секс-скандалов докатилась до ветерана американской политики. В домогательствах обвинили 41-го президента США Джорджа Буша — старшего. Сейчас ему 93 года.

      Говорят, что якобы 14 лет назад он схватил за ягодицы 16-летнюю Рослин Корриган. Причем все это произошло в офисе ЦРУ, куда девушка приехала вместе с отцом. Он был сотрудником спецслужбы.

      По словам Корриган, Буш-старший, которому на тот момент было 79, дал волю рукам во время совместного фотографирования. Тогда девушка стерпела поведение экс-президента, но позже поделилась переживаниями с друзьями, а теперь — и со всем миром.

      Стоит отметить, что Корриган — далеко не первая, кто обвиняет Буша-старшего в домогательствах. До нее это сделали еще пять женщин. Сообщается, что представители бывшего американского лидера уже извинились за произошедшее.

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