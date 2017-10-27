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    Три женщины обвинили Буша-старшего в сексуальных фокусах

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    • Видео Reuters © 2017, Adrees Latif
    Три женщины обвинили <nobr>Буша-старшего</nobr> в сексуальных фокусах

    Три женщины обвинили Буша-старшего в сексуальных фокусах

    Три женщины обвинили <nobr>Буша-старшего</nobr> в сексуальных фокусах
  • Видео Reuters © 2017, Adrees Latif

    • Бывший президент США Джордж Буш — старший домогался как минимум трех женщин. Об этом стало известно из публикации издания The Hill.

    Ранее актриса Хезер Линд написала в своем Instagram, что Буш подъехал к ней на инвалидной коляске, потрогал «сзади» и рассказал «грязную» шутку. После этого экс-президент извинился, отметив, что всего лишь пошутил, не желая причинить актрисе вреда, а Линд свою публикацию удалила.

    Как выяснилось, Буш-старший приставал и к другим женщинам, в частности, к актрисе Джордан Грольник и писательнице Кристине Бейкер Кляйн. По их словам, экс-глава Белого дома позволял себе прикосновения и грубые шутки во время мероприятий, проходивших в период с 2013-го по 2016 год.

    По словам Грольник, после представления «Горбуна из Нотр-Дама» в штате Мэн актриса фотографировалась с Бушем и бывшей первой леди Барбарой. В какой-то момент Буш спросил: «А знаешь, кто мой любимый фокусник? Дэвид Коп-э-Филл (David Cop-a-Feel)». И в этот момент опустил свою руку ниже ее спины. Аналогичную шутку он применил и в ситуации с Бейкер Кляйн. По словам писательницы, после этого он «сжал ее зад». Она тут же сбросила руку Буша со своего тела, сообщает сайт Вести.Ru.

    смотретьБуш-старший извинился перед актрисой, обвинившей его в домогательствах
    Буш-старший извинился перед актрисой, обвинившей его в домогательствах
    Все эти обвинения прозвучали на фоне громкого скандала с известным голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Как выяснилось, он в течение почти 30 лет преследовал женщин, добиваясь физической близости в обмен на содействие в карьерном росте.

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