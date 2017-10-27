Три женщины обвинили Буша-старшего в сексуальных фокусах

Бывший президент США Джордж Буш — старший домогался как минимум трех женщин. Об этом стало известно из публикации издания The Hill.
Ранее актриса Хезер Линд написала в своем Instagram, что Буш подъехал к ней на инвалидной коляске, потрогал «сзади» и рассказал «грязную» шутку. После этого экс-президент извинился, отметив, что всего лишь пошутил, не желая причинить актрисе вреда, а Линд свою публикацию удалила.
Как выяснилось, Буш-старший приставал и к другим женщинам, в частности, к актрисе Джордан Грольник и писательнице Кристине Бейкер Кляйн. По их словам, экс-глава Белого дома позволял себе прикосновения и грубые шутки во время мероприятий, проходивших в период с 2013-го по 2016 год.
По словам Грольник, после представления «Горбуна из Нотр-Дама» в штате Мэн актриса фотографировалась с Бушем и бывшей первой леди Барбарой. В какой-то момент Буш спросил: «А знаешь, кто мой любимый фокусник? Дэвид Коп-э-Филл (David Cop-a-Feel)». И в этот момент опустил свою руку ниже ее спины. Аналогичную шутку он применил и в ситуации с Бейкер Кляйн. По словам писательницы, после этого он «сжал ее зад». Она тут же сбросила руку Буша со своего тела, сообщает сайт Вести.Ru.
Все эти обвинения прозвучали на фоне громкого скандала с известным голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Как выяснилось, он в течение почти 30 лет преследовал женщин, добиваясь физической близости в обмен на содействие в карьерном росте.
Как выяснилось, Буш-старший приставал и к другим женщинам, в частности, к актрисе Джордан Грольник и писательнице Кристине Бейкер Кляйн. По их словам, экс-глава Белого дома позволял себе прикосновения и грубые шутки во время мероприятий, проходивших в период с 2013-го по 2016 год.
По словам Грольник, после представления «Горбуна из Нотр-Дама» в штате Мэн актриса фотографировалась с Бушем и бывшей первой леди Барбарой. В какой-то момент Буш спросил: «А знаешь, кто мой любимый фокусник? Дэвид Коп-э-Филл (David Cop-a-Feel)». И в этот момент опустил свою руку ниже ее спины. Аналогичную шутку он применил и в ситуации с Бейкер Кляйн. По словам писательницы, после этого он «сжал ее зад». Она тут же сбросила руку Буша со своего тела, сообщает сайт Вести.Ru.
Все эти обвинения прозвучали на фоне громкого скандала с известным голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Как выяснилось, он в течение почти 30 лет преследовал женщин, добиваясь физической близости в обмен на содействие в карьерном росте.
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