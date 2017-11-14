Число пострадавших при пожаре в сочинском общежитии достигло 23

В результате пожара в Сочи погиб один человек, еще 23 пострадали. Двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Огонь вспыхнул сегодня утром в пристройке к пятиэтажному общежитию. Пламя быстро перекинулось на главное здание и в считаные минуты охватило 200 квадратных метров.
Спасатели эвакуировали более 50 человек. Всех пострадавших доставили в городские больницы. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Его причины сейчас выясняют следователи.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на месте ЧП работает группа психологов психоневрологического диспансера в составе семи человек.
Спасатели эвакуировали более 50 человек. Всех пострадавших доставили в городские больницы. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Его причины сейчас выясняют следователи.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на месте ЧП работает группа психологов психоневрологического диспансера в составе семи человек.
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