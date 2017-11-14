Один человек погиб при пожаре в пристройке к общежитию в Сочи

Пожар произошел в пристройке к зданию общежития в Сочи. По разным данным, пострадали от шести до 14 человек. Один человек погиб.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, пожар произошел на кровле пристройки к пятиэтажному зданию общежития на площади 200 кв. метров. По предварительным данным, пострадали семь человек — один погиб, шестеро госпитализированы. Между тем в городском управлении здравоохранения сообщили о 14 пострадавших.
Тем временем пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что «всего эвакуированы 50 человек, есть пострадавшие». Число пострадавших при этом там не уточняется.
Сообщается, что на месте пожара работают 42 человека, задействовано 11 единиц техники. В ведомстве добавили, что «авиация МЧС России приведена в готовность к применению для тушения пожара». В 10:45 пожарные локализовали возгорание в пристройке.
Тем временем пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что «всего эвакуированы 50 человек, есть пострадавшие». Число пострадавших при этом там не уточняется.
Сообщается, что на месте пожара работают 42 человека, задействовано 11 единиц техники. В ведомстве добавили, что «авиация МЧС России приведена в готовность к применению для тушения пожара». В 10:45 пожарные локализовали возгорание в пристройке.
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