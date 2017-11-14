Что стало с семизвездочным отелем экс-владельца «Черкизона»

Совсем недавно СМИ сообщили, что неизвестные разграбили самый шикарный отель в Турции — любимое детище Тельмана Исмаилова Mardan Palace. Так ли это? Хотя туристов там давно нет, охраняют отель как военный объект. Однако репортеру Алисе Буровой
все-таки удалось проникнуть на закрытую территорию.
В 2009 году на открытии отеля за полтора миллиарда долларов засветились Шерон Стоун, Ричард Гир, Моника Белуччи, Филипп Киркоров. А Дженнифер Лопес хозяина этой роскоши даже по имени знала.
Один из оставшихся сотрудников показал, что происходит на территории семизвездочной гостиницы сейчас. Шестнадцать тысяч квадратов одного из самых больших бассейнов мира покрыты ряской, некогда плававшие по каналам гондолы накрыты чехлами.
Отель бывшего и беглого миллиардера Исмаилова продали за долги по бросовой цене — в 12 раз дешевле начальной стоимости.
Сотрудник отеля: «Весь персонал уволен, остались только сотрудники охраны. Нам не платят уже 4–5 месяцев».
Охранник не захотел комментировать сообщения местной прессы о том, что в отеле орудуют мародеры, которые крадут все: от кранов в ванной до уникальных элементов декора и даже позолоченного забора. Но при этом показал украшения из кристаллов Swarovski — они лежат прямо на земле, но никто их не унес.
Однако, постояльцев давно нет. Электричество отключили 20 дней назад, охранные системы не работают. Самый дорогой отель континента все больше начинает походить на чернобыльскую Припять.
Один из оставшихся сотрудников показал, что происходит на территории семизвездочной гостиницы сейчас. Шестнадцать тысяч квадратов одного из самых больших бассейнов мира покрыты ряской, некогда плававшие по каналам гондолы накрыты чехлами.
Отель бывшего и беглого миллиардера Исмаилова продали за долги по бросовой цене — в 12 раз дешевле начальной стоимости.
Сотрудник отеля: «Весь персонал уволен, остались только сотрудники охраны. Нам не платят уже 4–5 месяцев».
Охранник не захотел комментировать сообщения местной прессы о том, что в отеле орудуют мародеры, которые крадут все: от кранов в ванной до уникальных элементов декора и даже позолоченного забора. Но при этом показал украшения из кристаллов Swarovski — они лежат прямо на земле, но никто их не унес.
Однако, постояльцев давно нет. Электричество отключили 20 дней назад, охранные системы не работают. Самый дорогой отель континента все больше начинает походить на чернобыльскую Припять.
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