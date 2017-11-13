В ростовской школе на учеников во время урока обрушился потолок

Потолок обрушился в одной из школ в
Ростове-на-Дону во время урока по английскому языку. В кабинете в этот момент находились ученики пятого класса.
В какой-то момент крепления не выдержали, и гипсокартонная конструкция рухнула вниз, сообщает «Блокнот». В результате ЧП одну из учениц пришлось отправить в медпункт.
По словам матери одного из школьников, подобные инциденты уже имели место в учебном заведении. Например, около года назад потолок обрушился на входе в школу.
Отмечается, что учитель и завуч школы заставили детей удалить с мобильных устройств фото и видео, на которых были зафиксированы последствия ЧП. Педагоги объяснили это тем, что не хотели, чтобы ученики сеяли панику.
Представители школы: «В кабинете, где всё это случилось, проводятся ремонтные работы. Детей мы действительно собрали и попросили их удалить материалы с телефонов. Во-первых, чтобы те не сеяли панику среди других ребят, во-вторых, снимать учебный процесс нельзя».
Напомним, в сентябре похожий случай произошел в Брянске. Во время урока на детей с потолка обрушилась штукатурка, пострадали пять человек.
По словам матери одного из школьников, подобные инциденты уже имели место в учебном заведении. Например, около года назад потолок обрушился на входе в школу.
Отмечается, что учитель и завуч школы заставили детей удалить с мобильных устройств фото и видео, на которых были зафиксированы последствия ЧП. Педагоги объяснили это тем, что не хотели, чтобы ученики сеяли панику.
Представители школы: «В кабинете, где всё это случилось, проводятся ремонтные работы. Детей мы действительно собрали и попросили их удалить материалы с телефонов. Во-первых, чтобы те не сеяли панику среди других ребят, во-вторых, снимать учебный процесс нельзя».
Напомним, в сентябре похожий случай произошел в Брянске. Во время урока на детей с потолка обрушилась штукатурка, пострадали пять человек.
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