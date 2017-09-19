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  • 19.09, 14:15

    При обрушении потолка в брянской школе пострадали пять детей

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    • Фото: bga32.ru
    При обрушении потолка в брянской школе пострадали пять детей

    При обрушении потолка в брянской школе пострадали пять детей

    При обрушении потолка в брянской школе пострадали пять детей
  • Фото: bga32.ru

    • В Брянске в школе во время урока на детей с потолка обрушилась штукатурка.

    Инцидент произошел в кабинете школы №3, в котором находились ученики пятого класса. Родители пяти школьников подтвердили, что их дети получили травмы.

    Как отметили в брянской прокуратуре, ЧП случилось еще 13 сентября, однако руководство школы скрыло информацию о происшествии от правоохранительных органов.

    При этом отмечается, что причиной инцидента стало отсутствие средств на замену кровли. Надзорное ведомство призвало незамедлительно отреагировать на это администрацию Брянска.

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