При обрушении потолка в брянской школе пострадали пять детей

В Брянске в школе во время урока на детей с потолка обрушилась штукатурка.
Инцидент произошел в кабинете школы №3, в котором находились ученики пятого класса. Родители пяти школьников подтвердили, что их дети получили травмы.
Как отметили в брянской прокуратуре, ЧП случилось еще 13 сентября, однако руководство школы скрыло информацию о происшествии от правоохранительных органов.
При этом отмечается, что причиной инцидента стало отсутствие средств на замену кровли. Надзорное ведомство призвало незамедлительно отреагировать на это администрацию Брянска.
Как отметили в брянской прокуратуре, ЧП случилось еще 13 сентября, однако руководство школы скрыло информацию о происшествии от правоохранительных органов.
При этом отмечается, что причиной инцидента стало отсутствие средств на замену кровли. Надзорное ведомство призвало незамедлительно отреагировать на это администрацию Брянска.
Комментарии