Эрдоган: Турция надеется на восстановление упрощенного визового режима с РФ

Отношения России и Турции можно считать восстановленными практически в полном объеме. Такую оценку сегодня дал Владимир Путин на встрече в Сочи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. За последний год президенты общались рекордное количество времени — и на двусторонних переговорах, и в рамках крупных международных встреч.
Лидеры РФ и Турции встретились в этом году уже шестой раз. Главы государств обсудили вопрос укрепления торгово-экономических связей, сотрудничество в энергетике, а также борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и ситуацию в Сирии. Россия и Турция намерены помогать сирийцам в восстановлении страны после конфликта, обеспечении суверенитета, единства и территориальной целостности сирийского государства.
Владимир Путин: «Мы работаем по всем практически направлениям, и в области безопасности по сирийскому урегулированию очень плотно работаем. Очень рад возможности пообщаться в оперативном ключе, у нас сложилась очень хорошая практика в оперативном ключе обсуждать текущие вопросы».
Реджеп Тайип Эрдоган: «Наши двусторонние отношения и сотрудничество в плане решения региональных вопросов предоставляют нам возможность лучше смотреть в будущее. С каждым днем все больше и больше развиваются наши отношения в политическом, военном, торговом сотрудничестве».
Как отметил Владимир Путин, в этом году товарооборот между нашими странами уже увеличился более чем на треть, и это не предел.
Перед вылетом в Сочи Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным все детали поставок из России зенитных ракетных систем С-400. Контракт на 2 миллиарда долларов уже подписан, и задаток уже внесен. Все это, несмотря на явное недовольство Вашингтона. Кроме того, Турция надеется на упрощение визового режима.
С обеих сторон в сегодняшних переговорах участвуют руководители дипломатических и военных ведомств, что еще раз говорит об уровне взаимоотношения и доверия между Россией и Турцией.
Подробности — в видеоматериале.
Владимир Путин: «Мы работаем по всем практически направлениям, и в области безопасности по сирийскому урегулированию очень плотно работаем. Очень рад возможности пообщаться в оперативном ключе, у нас сложилась очень хорошая практика в оперативном ключе обсуждать текущие вопросы».
Реджеп Тайип Эрдоган: «Наши двусторонние отношения и сотрудничество в плане решения региональных вопросов предоставляют нам возможность лучше смотреть в будущее. С каждым днем все больше и больше развиваются наши отношения в политическом, военном, торговом сотрудничестве».
Как отметил Владимир Путин, в этом году товарооборот между нашими странами уже увеличился более чем на треть, и это не предел.
Перед вылетом в Сочи Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным все детали поставок из России зенитных ракетных систем С-400. Контракт на 2 миллиарда долларов уже подписан, и задаток уже внесен. Все это, несмотря на явное недовольство Вашингтона. Кроме того, Турция надеется на упрощение визового режима.
С обеих сторон в сегодняшних переговорах участвуют руководители дипломатических и военных ведомств, что еще раз говорит об уровне взаимоотношения и доверия между Россией и Турцией.
Подробности — в видеоматериале.
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