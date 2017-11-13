Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Путин и Эрдоган проводят переговоры в Сочи

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Путин и Эрдоган проводят переговоры в Сочи

    Путин и Эрдоган проводят переговоры в Сочи

    Путин и Эрдоган проводят переговоры в Сочи
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник вечером в Сочи начали переговоры в узком составе.

    Как заявил на встрече Владимир Путин, отношения России и Турции можно считать восстановленными практически в полном объеме.

    Владимир Путин: «Как мы с вами договаривались, в ходе моего визита к вам мы проведем рабочую встречу сегодня. Я благодарен за то, что вы приняли приглашение, действительно, мы совсем рядом, как вы сказали, в часе с небольшим всего полета. Хочу отметить в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме».

    После беседы лидеров в узком формате пройдет заседание в расширенном составе, а затем Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, выступят с заявлениями для прессы, передает РИА Новости.

    С турецкой стороны в переговорах примут участие глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, начальник генштаба ВС Турции Хулуси Акар и руководитель национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

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