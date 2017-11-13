Паутина-11
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Паутина-11

    Поисковые работы на месте ЧП в Саранске завершены

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    • Фото: Василий Духопел / vk.com
    Поисковые работы на месте ЧП в Саранске завершены

    Поисковые работы на месте ЧП в Саранске завершены

    Поисковые работы на месте ЧП в Саранске завершены
  • Фото: Василий Духопел / vk.com

    • Поисково-спасательная операция на месте обрушения лестничных пролетов в десятиэтажном доме в Саранске завершена.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС, в настоящее время проводится вывоз строительного мусора.

    смотретьВ строящемся здании в Саранске обрушилась лестница: есть пострадавшие
    В строящемся здании в Саранске обрушилась лестница: есть пострадавшие
    Ранее сообщалось, что в понедельник днем произошло обрушение лестничного марша с десятого по первый этаж в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске. По информации источника в экстренных службах, в результате ЧП погибли три человека.

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