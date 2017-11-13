Поисковые работы на месте ЧП в Саранске завершены

Поисково-спасательная операция на месте обрушения лестничных пролетов в десятиэтажном доме в Саранске завершена.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС, в настоящее время проводится вывоз строительного мусора.
Ранее сообщалось, что в понедельник днем произошло обрушение лестничного марша с десятого по первый этаж в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске. По информации источника в экстренных службах, в результате ЧП погибли три человека.
Ранее сообщалось, что в понедельник днем произошло обрушение лестничного марша с десятого по первый этаж в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске. По информации источника в экстренных службах, в результате ЧП погибли три человека.
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