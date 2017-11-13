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    Три человека погибли при обрушении в строящемся доме в Саранске

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    • Фото: Василий Духопел / vk.com
    Три человека погибли при обрушении в строящемся доме в Саранске

    Три человека погибли при обрушении в строящемся доме в Саранске

    Три человека погибли при обрушении в строящемся доме в Саранске
  • Фото: Василий Духопел / vk.com

    • Жертвами обрушения лестничного марша в строящемся доме в Саранске, по предварительным данным, стали не менее двух человек, сообщили в МЧС. По информации источника в экстренных службах, погибших трое.

    Как сообщили «Интерфаксу» в региональном ГУ МЧС, «по предварительным данным, погибли два человека, еще один находится под завалами».

    Там также сообщили, что при обрушении пострадали пять человек. Характер полученных людьми травм уточняется.

    Из сообщения МЧС: «Пять человек пострадали, двоих вытащили из-под завалов».

    По словам собеседника агентства, сообщение об инциденте поступило в 14:08 мск.

    смотретьВ строящемся здании в Саранске обрушилась лестница: есть пострадавшие
    В строящемся здании в Саранске обрушилась лестница: есть пострадавшие
    Из сообщения МЧС: «Произошло обрушение лестничного пролета с шестого по второй этаж в 1-м подъезде строящегося здания на пересечении улиц Фурманова и Гагарина».

    Тем временем источники сообщают о троих погибших в результате обрушения.

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