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    Западные СМИ отреагировали на масштабный марш националистов в Польше. Польша, СМИ, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗападные СМИ отреагировали на масштабный марш националистов в Польше

    Западные СМИ отреагировали на масштабный марш националистов в Польше

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    Западные СМИ отреагировали на масштабный марш националистов в Польше

    Западные СМИ отреагировали на масштабный марш националистов в Польше

    Западные СМИ отреагировали на масштабный марш националистов в Польше

      Западная пресса обсуждает марш националистов в Польше. Он прошел в Варшаве по случаю празднования Дня независимости республики.

      По некоторым оценкам, в нем приняли участие более 60 тысяч человек. Мировая пресса бурно отреагировала на эту масштабную акцию. Британская The Guardian цитирует в заголовке один из националистических лозунгов, а в самой статье приводит слова министра внутренних дел Польши: «Это было прекрасное зрелище, мы гордимся тем, что так много поляков решили принять участие в праздновании, связанном с Днем независимости».

      The Washington Post вынесла в заголовок другой лозунг националистов — «Молитесь за исламский холокост», а местная телекомпания назвала это событие «великим шествием патриотов». Правящая консервативная партия в марше не участвовала. На улицы вышли в основном активисты ультраправых националистических организаций.

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