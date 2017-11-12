Националисты в День независимости Польши вышли на марш с файерами и петардами

В День независимости Польши националисты устроили марш. Под сомнительным лозунгом на улицы Варшавы вышли десятки тысяч активистов.

Центр Варшавы окутал дым от сотен файеров, под ногами громыхали петарды. Марш националистов — апофеоз всех мероприятий, проводимых в рамках празднования Дня независимости. Главная лакмусовая бумажка настроений польского общества. Полиция насчитала 60 тысяч человек, организаторы сообщили о 100 тысячах ультраправых и тех, кто их поддерживает. Наряду с вполне привычными для такого действа призывами «Наш путь — национализм», «Помним Львов и Вильнюс», «Белая Европа братских народов» есть и новые идеи.



Как передает корреспондент НТВ Сергей Савин, впервые марш проходит под религиозным лозунгом «Мы хотим бога». Это глубокий реверанс американскому президенту Дональду Трампу. Строчку из старинной польской песни он использовал в своей речи во время летнего выступления в Варшаве. Спустя пару месяцев она стала главным слоганом польских националистов.



Католическая страна, а не светская. И это, скорее, не о христианских ценностях, а об антиисламских. Нужный транспарант эффектно подсвечивают огнем. Полиция наблюдает, но не вмешивается. Файеры, ракетницы, петарды — это пустяки, главное, чтобы массовка не сошла с маршрута. Участников альтернативного антифашистского марша, который начался чуть раньше, охраняют еще строже.



Житель Варшавы: «Мы протестуем против фашизации жизни в Польше. Мы выступаем против навязывания единственного мировоззрения. Среди нас есть также люди верующие, которые против использования имени бога для пропаганды фашизма, ксенофобии и ненависти».



Пестрая колонна наглядно отражает те самые европейские ценности, которые сейчас никак не совпадают с ценностями польскими. И сравнение тут не пользу Евросоюза. Антифашистов всего 2 тысячи человек. Драк и серьезных столкновений удалось избежать, 20 задержанных — не в счет.



У польского марша независимости нет конкурентов, он — крупнейший в Европе. Поддержать своих приехали националисты из Венгрии и Словакии. Следующий год точно окажется рекордным. Польша будет отмечать 100-летие независимости.