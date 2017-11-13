Мощное землетрясение застало иракских ведущих в прямом эфире

Более 350 человек стали жертвами разрушительного землетрясения в Иране, оно произошло недалеко от границы с Ираком. Раненых — 3950 человек, десятки тысяч остались без крова. Идут спасательные операции и разворачиваются палаточные лагеря для тех, кто потерял жилье.
На кадрах с камер видеонаблюдения — первые толчки. Здание иранского супермаркета внезапно начало трясти, спустя несколько секунд аккуратно расставленный товар с грохотом летит на пол. Покупатели бросаются на улицу.
Такого разрушительного природного бедствия в этих местах не было давно. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Ирана и Ирака и затронуло десятки населенных пунктов. Многие жители крупных городов в это время были на работе или в торговых центрах. В первые секунды у многих началась паника, люди спешно покидали офисы, помещения, жилые дома и собирались на улице или на парковках. Один из местных жителей с семьей смотрел телевизор, когда произошел первый толчок и люстра начала бешено раскачиваться.
Чтобы представить масштабы бедствия, достаточно знать, что толчки ощущались даже в Турции, Израиле и Кувейте. В Ираке начало землетрясения зрители увидели в прямом эфире одного из местных телеканалов, подземные толчки произошли во время беседы ведущего программы и гостя из студии в соседнем городе.
Ведущий: «Кажется, у вас в Сулеймании землетрясение?»
Гость: «Да, здесь сейчас началось землетрясение. Извините, я должен выйти на улицу».
Ведущий: «В эти минуты в Сулеймании происходит землетрясение. Надеюсь, жители города и гость нашей программы не пострадали. Здесь, в Эрбиле также произошло сильное землетрясение, я чувствую толчки, находясь в студии, поэтому в целях безопасности мы вынуждены прервать программу и выйти на улицу».
Основной удар стихии пришелся на провинции Керманшах и Илам на западе Ирана. Именно там зафиксированы наибольшие жертвы и разрушения. В зданиях выбиты стекла, плитка осыпалась, в стенах появились трещины, для проживания этот дом непригоден. Более 70 тысяч человек всего за несколько часов остались без крова. В настоящее время они временно находятся в палаточных городках. Всех обеспечили едой и теплыми вещами. Те, у кого дома разрушены не полностью, предпочитают оставаться на улице, греясь у костра. Чтобы успокоить людей, местные власти устроили городские трансляции молитв в мечетях.
Ночь на улице провели и жители крупных городов, опасаясь возвращаться в высотные здания. Больницы населенных пунктов, оказавшихся в зоне бедствия, переполнены, пришлось развернуть полевые госпитали.
Такого разрушительного природного бедствия в этих местах не было давно. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Ирана и Ирака и затронуло десятки населенных пунктов. Многие жители крупных городов в это время были на работе или в торговых центрах. В первые секунды у многих началась паника, люди спешно покидали офисы, помещения, жилые дома и собирались на улице или на парковках. Один из местных жителей с семьей смотрел телевизор, когда произошел первый толчок и люстра начала бешено раскачиваться.
Чтобы представить масштабы бедствия, достаточно знать, что толчки ощущались даже в Турции, Израиле и Кувейте. В Ираке начало землетрясения зрители увидели в прямом эфире одного из местных телеканалов, подземные толчки произошли во время беседы ведущего программы и гостя из студии в соседнем городе.
Ведущий: «Кажется, у вас в Сулеймании землетрясение?»
Гость: «Да, здесь сейчас началось землетрясение. Извините, я должен выйти на улицу».
Ведущий: «В эти минуты в Сулеймании происходит землетрясение. Надеюсь, жители города и гость нашей программы не пострадали. Здесь, в Эрбиле также произошло сильное землетрясение, я чувствую толчки, находясь в студии, поэтому в целях безопасности мы вынуждены прервать программу и выйти на улицу».
Основной удар стихии пришелся на провинции Керманшах и Илам на западе Ирана. Именно там зафиксированы наибольшие жертвы и разрушения. В зданиях выбиты стекла, плитка осыпалась, в стенах появились трещины, для проживания этот дом непригоден. Более 70 тысяч человек всего за несколько часов остались без крова. В настоящее время они временно находятся в палаточных городках. Всех обеспечили едой и теплыми вещами. Те, у кого дома разрушены не полностью, предпочитают оставаться на улице, греясь у костра. Чтобы успокоить людей, местные власти устроили городские трансляции молитв в мечетях.
Ночь на улице провели и жители крупных городов, опасаясь возвращаться в высотные здания. Больницы населенных пунктов, оказавшихся в зоне бедствия, переполнены, пришлось развернуть полевые госпитали.
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