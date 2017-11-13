Число жертв землетрясения в Иране превысило 320

Продолжает расти число жертв землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака.
Согласно последним данным иранского телевидения, в результате удара стихии в стране погибли 328 человек. Кроме того, еще около 2,5 тыс. человек получили ранения.
В Ираке погибшими считаются 8 человек, пострадавшими — более 400, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное отделение Красного Полумесяца.
Мощное землетрясение на границе Ирана и Ирака произошло в воскресенье. На западе страны были развернуты полевые госпитали.
Верховный лидер Ирана приказал военным оказать помощь пострадавшим в результате землетрясения и помочь в ликвидации его последствий.
В Ираке погибшими считаются 8 человек, пострадавшими — более 400, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное отделение Красного Полумесяца.
Мощное землетрясение на границе Ирана и Ирака произошло в воскресенье. На западе страны были развернуты полевые госпитали.
Верховный лидер Ирана приказал военным оказать помощь пострадавшим в результате землетрясения и помочь в ликвидации его последствий.
Комментарии