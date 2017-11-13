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    Число жертв землетрясения в Иране превысило 320

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    Число жертв землетрясения в Иране превысило 320

    Число жертв землетрясения в Иране превысило 320

    Число жертв землетрясения в Иране превысило 320
  • Фото: Associated Press © 2017, Pouria Pakizeh

    • Продолжает расти число жертв землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака.

    Согласно последним данным иранского телевидения, в результате удара стихии в стране погибли 328 человек. Кроме того, еще около 2,5 тыс. человек получили ранения.

    В Ираке погибшими считаются 8 человек, пострадавшими — более 400, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное отделение Красного Полумесяца.

    Мощное землетрясение на границе Ирана и Ирака произошло в воскресенье. На западе страны были развернуты полевые госпитали.

    смотретьЗемлетрясение на границе Ирана и Ирака: десятки человек погибли, сотни пострадали
    Землетрясение на границе Ирана и Ирака: десятки человек погибли, сотни пострадали
    Верховный лидер Ирана приказал военным оказать помощь пострадавшим в результате землетрясения и помочь в ликвидации его последствий.

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